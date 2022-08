Atrasada cinco meses, ‘batata quente’ da nova tabela de preços da ADSE passa para a próxima legislatura

Falta de pessoal, tarefa de enorme complexidade, recolha de informação junto de diversas fontes, são várias as explicações avançadas ao longo de cinco meses para o atraso na finalização das novas tabelas de preços para o regime convencionado da ADSE.

A sua conclusão já foi dada como certa. Agora, o novo prazo é meados de agosto. Eugénio Rosa, membro do Conselho Diretivo da ADSE, eleito pelos representantes dos beneficiários, diz que em meados deste mês as tabelas têm que estar prontas e serão, depois, apresentadas aos prestadores, para serem ouvidos e se pronunciarem sobre as propostas colocadas em cima da mesa. Porém, não seria a primeira vez que o economista Eugénio Rosa falha a previsão. Como na história infantil “Pedro e o Lobo”, a novela das tabelas de preços da ADSE começa a correr o risco de quando, de facto, houver um desfecho, ninguém acreditar.