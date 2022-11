Lisboa está a transformar casas em escritórios

O último relatório da consultora Cushman & Wakefield identificou uma tendência em Lisboa: a reconversão de casas em escritórios para arrendar. Atualmente a capital tem apenas 182 mil metros disponíveis para este tipo de espaço, quando há cinco anos os números eram bem mais expressivos – só em Lisboa havia mais de 400 mil metros quadrados para arrendamento. Dados que aliados à estabilização das rendas têm contribuído para um maior investimento neste tipo de espaços.

“Se há dois anos os promotores imobiliários não tinham dúvidas em aprovar um imóvel para habitação, agora já começamos a identificar um grande interesse na reconversão em escritórios”, afirma ao Expresso Marta Esteves Costa, Partner e Headof Research da Cushman&Wakefield. A escassez de espaços de escritório, refere a consultora, “tem a ver com uma procura muito forte e com a conclusão reduzida de novos espaços”.