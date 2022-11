Os estados da nação da geringonça: quem (n)os viu e quem (n)os vê

Não parece que foi ontem. Parece, aliás, que o mundo mudou. Em quatro debates do estado da nação, a maioria de apoio ao Governo passou de estável a instável. O PS está mais dividido. A direita mais mirrada. E o país, está melhor ou pior?

A 7 de julho de 2016, quando o Parlamento se preparava para o primeiro debate do estado da nação da era António Costa/geringonça, a Comissão Europeia divulgava o documento em que Portugal e Espanha apareciam com o rótulo de incumpridores. “Tenho um pouco de vergonha desta Europa”, escrevia no Facebook o dirigente do PS Porfírio Silva, ainda a leste do que estava para vir pela mão de Mário Centeno, o bom aluno da cartilha do euro entretanto eleito pela ortodoxia europeia para presidente do Eurogrupo.