Sete em cada dez startups tecnológicas falham (normalmente 20 meses depois de captarem o primeiro investimento)

O seu nascimento é anunciado com pompa e circunstância, mas pouco ouvimos sobre a sua morte. Certo é que 67% das startups tecnológicas falham – e normalmente cerca de 20 meses e 1,3 milhões de dólares depois de terem captado o primeiro investimento.

Apenas 46% delas seriam bem sucedidas se conseguissem fechar um ronda de investimento adicional. “Estas são os mortos-vivos do ecossistema de capital de risco, que podem obter receitas mas não são suficientemente bem-sucedidas para entrar em bolsa ou para participar na próxima fusão ou aquisição de mil milhões de dólares”, explica a consultora.