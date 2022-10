Resgate no Mediterrâneo. Indiciação de Miguel Duarte é uma “infâmia” e um “ato hediondo”

As manifestações de solidariedade para com o voluntário português que ajudou a resgatar centenas de pessoas nas águas do Mediterrâneo e que pode vir a ser acusado pelas autoridades italianas de auxílio à imigração ilegal continuam. A mais recente partiu da sociedade de advogados Carlos Pinto de Abreu e Associados, que decidiu oferecer apoio jurídico a Miguel Duarte.

O jovem português, de 26 anos, foi constituído arguido em 2018 na sequência do seu trabalho a bordo do Iuventa, um navio de resgate da organização não governamental alemã Jugend Rettet. O caso está neste momento em fase de investigação por parte da Procuradoria de Trapani, na Sicília, e tanto poderá resultar no arquivamento como na dedução de acusação por um crime que é punido pela lei italiana com uma pena até 20 anos de prisão e milhares de euros em multa. Miguel Duarte está indiciado por auxílio à imigração ilegal, juntamente com nove colegas da mesma ONG alemã.