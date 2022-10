A vergonhosa história do ouro de uma mina da Tanzânia que acaba em telefones e computadores topo de gama

“Produtos verdadeiramente inovadores deixam a sua marca no mundo e não no planeta”, alega orgulhosamente a Apple no seu site. “Estamos a construir um mundo melhor para as futuras gerações”, afirma o CEO da Canon. A Nokia afirma que “a tecnologia melhora a qualidade de vida”.

“Nos tempos que correm, a contratação responsável faz, sem dúvida, parte do custo de fazer negócios, faz parte da necessidade comercial de uma empresa para ter acesso a mercados e a financiamento, entre outros”, diz Tyler Gillard, perito em Dever de Diligência da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico.