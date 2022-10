Moro pode ser engolido pela Vaza Jato? E o que acontecerá a Lula?

“Vocês devem estar brincando. Não tem nulidade nenhum, é só um monte de bobagens.” O autor destas frases é o atual ministro brasileiro da Justiça, Sérgio Moro, numa altura em que era ainda juiz federal. Segundo uma investigação do jornal digital “The Intercept”, trata-se de uma conversa de Moro com membros do Ministério Público Federal (MPF), em que o então juiz manifestava a sua discordância em relação à tentativa dos procuradores de adiarem um depoimento do ex-Presidente Lula da Silva. No domingo, o site publicou mensagens em que Moro sugere ao MPF trocar a ordem das fases da Operação Lava Jato, aquela que é considerada a maior operação de combate à corrupção na História do Brasil.

Num trabalho intitulado “As mensagens secretas da Lava Jato” e, até ao momento, dividido em quatro partes, a edição brasileira do “Intercept” revela “a colaboração proibida” entre Moro e o procurador Deltan Dallagnol, entre outros membros do MPF. O então juiz e os procuradores federais terão trocado informações e colaborado na Lava Jato, incluindo nos processos que levaram à condenação e prisão de Lula (e consequente impedimento de concorrer às eleições presidenciais do ano passado). As eleições foram ganhas por Jair Bolsonaro, que nomeou Moro como ministro da Justiça.