Carnaval: as melhores festas do país e os hotéis para descansar delas

Faltam cinco dias para o Carnaval. Por esta altura, se faz parte grupo de foliões que não perde uma boa celebração do Entrudo, está na altura de começar a planear os próximos dias e escolher, finalmente, a que festa é que se vai juntar.

Em Portugal, o Carnaval reúne as tradições pagãs de cá com o tropicalismo do país-irmão e consegue, com grande pompa, juntar desfiles de escolas de samba com matrafonas, gente semidespida com outros trajados a rigor, serpentinas com fogo de artifício, ritmos latinos com pagode… e por aí fora. De Ovar à Madeira, está prometida animação permanente em várias cidades e vilas até meados da próxima semana.