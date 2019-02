Caxemira, “o gatilho de todos os problemas”

“A História diz-nos que as guerras estão cheias de erros de cálculo. Tendo em conta as armas que temos, podemos dar-nos ao luxo de cometermos erros de cálculo?”. A pergunta foi lançada pelo primeiro-ministro do Paquistão, Imran Khan, que apelou ao bom senso da Índia, com vista ao arrefecimento das tensões das duas últimas semanas.

Nas últimas 48 horas, ambos os países ordenaram ataques aéreos no que representa uma estreia nada auspiciosa: nunca antes duas potências nucleares o tinham feito. Tanto Islamabad como Nova Deli afirmaram esta quarta-feira que abateram caças um do outro, um dia depois de aviões de guerra indianos terem atacado em território paquistanês pela primeira vez desde a guerra de 1971.