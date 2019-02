Jean Wyllys: “Estejam atentos aos fascistas brasileiros” que migraram para Portugal

A comunidade de brasileiros a viver em Portugal corresponde a cerca de um quarto da população estrangeira residente no país. As estatísticas são difíceis de aferir, mas apontam para mais de 85 mil pessoas, sem contar as que já tenham nacionalidade portuguesa. Segundo as últimas estatísticas disponíveis, só em 2017, de acordo com o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, terão entrado mais 11 mil brasileiros em território nacional. Algumas destas pessoas, segundo Wyllys, preferem comprar apartamentos com quartos de empregada, exigências que, de acordo com o ex-deputado, já estão a ser feitas às construturas portuguesas de forma a manter os hábitos dos brasileiros. O Brasil é, de acordo com a Organização Internacional do Trabalho (OIT), o país com o maior número mundial de empregadas domésticas, cerca de sete milhões de pessoas, muitas das quais a trabalhar em regime de informalidade.

Na casa de amigos em Berlim, Jean Wyllys foi entrevistado em exclusivo pelo Expresso e a SIC (a versão na íntegra é publicada na edição deste sábado do Expresso). Não poupa o atual presidente da República brasileiro, Jair Bolsonaro, com quem tem uma relação antiga de antagonismo mais do que político, o ministro da Justiça, Sérgio Moro, e nem mesmo a comunidade que migrou para Portugal na sequência do processo de impeachment de Dilma Rousseff. Diz recear pela vida de Lula da Silva, pela sobrevivência de outros políticos da oposição, fala do assassinato da colega de partido Marielle Franco e responde a quem não o quer ver em solo português.