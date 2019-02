Vem aí um HOTEL SIC

Dentro do hotel há um estúdio de televisão a funcionar ao vivo, que também pode ser utilizado pelos hóspedes para gravar os seus próprios programas, como festas de aniversário, casamentos ou outros eventos - é uma das muitas ideias que estão na calha para o Hotel SIC, um projeto em que o grupo Impresa se associou à gestora BlueShift, e nesta fase procura um parceiro investidor.

“Criar um hotel com o nome da SIC é uma ideia que estamos a pensar há mais de um ano, e surgiu da força que a marca está a ter junto do público, a par do apelo muito forte que o mundo da televisão, com todo o seu glamour, desperta nas pessoas”, adianta Francisco Pedro Balsemão, presidente executivo do grupo Impresa - que também detém o Expresso. “Somos líderes de mercado, e este bom momento que a SIC vive é a melhor altura para embarcarmos em projetos que valorizam a marca em outros domínios, como o turismo, que também está em grande crescimento”.