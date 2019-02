Hotéis de charme para ir ver as amendoeiras em flor

As amendoeiras em flor são um daqueles espetáculos naturais a que se deve assistir pelo menos uma vez na vida. É altura delas e da festa anual que celebra a paisagem pintada de rosa e branco. Entre Vila Nova de Foz Coa e Figueira de Castelo Rodrigo encontra-se a maior concentração nacional de amendoeiras e por isso é lá que vai querer estar e usufruir da experiência completa

Assinalam o fim do inverno e diz quem já viu que formam um dos quadros mais bonitos que a natureza é capaz de oferecer. As amendoeiras em flor têm tanto de belo como de efémero e só florescem durante cerca de duas semanas entre os meses de fevereiro e março. Em Vila Nova de Foz Coa, autoproclamada Capital das Amendoeiras, multiplicam-se as festividades e há programas especiais para celebrar a paisagem.

Viagens de comboio com percursos rodoviários pelos vales, um desfile etnográfico, passeios a cavalo ou de bicicleta, um mercado de produtos endógenos, exposições no Museu do Coa (que aliás tem uma das melhores panorâmicas das árvores em flor), um festival de folclore, concerto de Luís Represas e Toy, campeonatos de sueca, teatro infantil, uma aula de zumba coletiva na Praça do Município e showcookings de amêndoa são só alguns exemplos do que vai tomar conta da cidade até 11 de março. Pode deixar a viagem para o próximo ano ou para o outro a seguir – as amendoeiras em flor têm sido fiéis ao calendário e se tudo correr bem haverá sempre mais para ver – mas esta é uma festa que vale a pena viver e repetir, não só pela animação mas sobretudo pela riqueza do património natural, em pleno Parque Arqueológico do Vale do Coa.