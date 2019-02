Lisboa fora do ranking das cidades tecnológicas. Nova Iorque lidera

Como é que se constrói a reputação de uma cidade tecnológica à escala mundial? A receita pode ser um misto de valências, como a disponibilidade de talento, a mobilidade inteligente ou o acesso ao capital, para ajudar ao lançamento de negócios disruptivos e inovadores que deslumbrem o mundo das startups.

Na terceira edição do ranking das Tech Cities, promovido pela consultora internacional Savills, Nova Iorque arrasa e fica com o primeiro lugar, logo à frente da eterna cidade-berço da tecnologia, a também norte-americana São Francisco.