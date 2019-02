O mercado pediu, o governo anterior prometeu e o atual concretizou. Estão aí as SIGI

O mercado pediu, o governo anterior prometeu e o atual concretizou. A partir desta sexta-feira, o mercado português passa formalmente a contar com um novo instrumento financeiro para investir no imobiliário. Agora que o enquadramento legal está criado, falta saber quem será o investidor a dar o primeiro passo.

As novas sociedades dão pelo nome de SIGI (sociedades de gestão e investimento imobiliário) um acrónimo ainda desconhecido do mercado português mas que é parente dos REIT (Real Estate Investment Trusts) que nos Estados Unidos e nalguns países europeus se vêm afirmando como um meio de angariação de financiamento em bolsa e, ao mesmo tempo, como forma de diversificação de carteiras de investimento.