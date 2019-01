São Valentim: seis boas ideias para celebrar o amor

Ah, o amor! Há quem tenha de sobra, quem não queria nada com o assunto e quem não desista de encontrar a outra metade da laranja – custe o que custar. Seja como for, o calendário aproxima-se a passos largos da data mais romântica do ano e com ela vem uma certa dose de piroseira que se deve cumprir. Para ir de passeio, reacender a chama ou descansar dos miúdos, damos-lhe seis sugestões de programas que, esperamos, resultem naquilo que se deseja. Vá com tudo e aproveite, é só uma vez por ano!

O amor não tem hora marcada e às vezes bate aquela urgência de o consumar a meio do dia. Para apimentar a relação e cumprir uma fantasia há muito prometida ou tão simplesmente para mudar de cenário, uma fugidinha à hora de almoço pode perfeitamente ser o plano perfeito para celebrar o Dia dos Namorados. No motel Xroomz, em pleno Príncipe Real, em Lisboa, há dez suítes temáticas (desde €35 para duas horas) que oferecem cenários inusitados como a cabine de um avião, uma praia tropical, uma sala de cinema ou um barco. Se a ideia é ir pelo mais óbvio, com a cama redonda, o teto espelhado, cortinas e todo um conjunto de elementos luxuriosos, a suíte Hot Love tem isso tudo e mais umas paredes de espelhos para uma panorâmica de 360 graus.