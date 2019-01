“Não sou extremista, sou equilibrado, até a Fátima fui”. Quem é o luso-francês que faz tremer Emmanuel Macron

Quando recebeu o Expresso, ao fim da manhã desta segunda-feira, Jérôme Rodrigues já tinha dado, desde domingo, diversas entrevistas no hospital. Mesmo antes de ser uma das 18 vítimas atingidas nos olhos por disparos da polícia, o barbudo luso-francês já era muito conhecido em França. Era um dos rostos da fação França Em Cólera, uma das mais fortes e mais bem organizadas do movimento dos 'coletes amarelos', que nasceu na internet há cerca de três meses.

Jérôme era um “habitué” de todas as manifestações (onze sábados seguidos) e também dos debates que há várias semanas se têm multiplicado nos estúdios das TV francesas.