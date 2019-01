Carros a gasóleo. “Parece que o ministro quer forçar as pessoas num determinado sentido”

O ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes, declarou que o valor comercial dos carros a gasóleo será nulo dentro de quatro anos. Uma posição radical que inflamou o sector e terá levado já alguns consumidores a cancelar ordens de compra.

As declarações do ministro ao “Jornal de Negócios”, sobre a perda do valor de troca dos carros a diesel a curto prazo, “foram o suficiente” para, esta segunda-feira, alguns membros da Associação Automóvel de Portugal (ACAP) “terem comunicado que vários clientes cancelaram intenções de compra”, revela Helder Pedro, secretário-geral da ACAP.