Joana Vasconcelos monta “Bolo de Noiva” em Inglaterra e junta “a pastelaria e a arquitetura” numa escultura 'abençoada' por Santo António

As peças incluem sereias, golfinhos, velas, fontanários e querubins. Cada piso tem uma cor diferente: o primeiro piso é verde, o segundo azul, o terceiro é rosa e o último andar é amarelo. O interior está decorado com estátuas de Santo António, uma referência aos casamentos que se espera que venham a ser realizados no interior. No último andar, duas escadas paralelas permitem aos noivos chegar ao mesmo tempo ao topo, simulando o tradicional adorno de cerâmica dos bolos nupciais.

Joana Vasconcelos começou a trabalhar neste projeto em 2017, o que implicou recuperar moldes e voltar a produzir muitas peças decorativas de edifícios e de fachadas de edifícios comuns no princípio do século XX. A artista fez um trabalho de pesquisa da história da empresa fundada em 1849 para reabilitar peças que "fazem, de alguma maneira, parte do imaginário coletivo e da história e tradição".

No total, foram usados cerca de 25 mil azulejos, 1.238 peças de cerâmica e 3.500 peças de ferro forjado, tudo produzido em Portugal e desmontado para ser transportado para Inglaterra. O tamanho tradicional dos azulejos de 14 por 14 centímetros determinaram o tamanho da estrutura, cujo diâmetro de 11 metros é o círculo mais pequeno que pode ser feito com azulejos inteiros.

A peça tem inauguração oficial prevista pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, em 15 de junho, no âmbito de uma visita ao Reino Unido para celebrar os 650 anos da Aliança Luso-Britânica. As visitas guiadas do público ao "Bolo de Casamento" vão decorrer entre 18 de junho a 26 de outubro, às quintas-feiras e em alguns domingos. "Espero que as pessoas sejam felizes aqui, que tenham um momento inesquecível e que saiam com um sorriso nos lábios", desejou Joana Vasconcelos.

Waddesdon Manor já possui desde 2015 uma escultura da artista portuguesa, "Lafite", duas torres gigantes em forma de castiçais compostas por garrafas de vinho Château Lafite Rothschild, produzido em Bordéus. Em 2012, também expôs "Pavillon de Thé", uma estrutura em ferro forjado em forma de bule de chá, com cerca de cinco metros de altura, a qual vai regressar para acompanhar o "Bolo de Noiva".