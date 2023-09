Governo vai abrir concurso público para desenvolvimento da plataforma de atribuição do cheque-livro

O Ministério da Cultura, a Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas (DGLAB) e a Associação Portuguesa de Editores e Livreiros (APEL) estão neste momento a operacionalizar a medida que vai dar, a todos os jovens que tenham 18 anos feitos em 2023, a possibilidade de escolher e comprar um livro em qualquer livraria do país, exceto na internet – ou seja, em todos os locais físicos de venda de livros, incluindo papelarias e grandes superfícies. O próximo passo é a abertura de um concurso público para o desenvolvimento da plataforma de atribuição do cheque-livro, segundo adianta ao Expresso fonte oficial do Ministério da Cultura.