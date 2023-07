Mulher do escritor Paulo Coelho lança primeira exposição de Land Art em Portugal

Chris Heeney

A brasileira Christina Oiticica – que cria as suas obras em parceria com a natureza, enterrando-as, deixando-as em leitos de rios, árvores, salinas, entre outros lugares – apresenta “Fauna e Flora”, em conjunto com o artista norte-americano Blake Jamieson. A exposição é inaugurada no próximo domingo, dia 16, e pode ser visitada até 17 de agosto na Luka Art Gallery, no Palácio Biester, em Sintra