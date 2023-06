Ministério da Cultura dá duas semanas ao setor para enviar os contributos à nova organização

A sala D. Luís do Palácio da Ajuda brilhava na manhã desta sexta-feira para receber os principais representantes do setor público da Cultura. Diretores dos museus, monumentos e palácios, diretores e sub-diretores gerais, mecenas e personalidades da área. Mais de uma centena de pessoas, com grande expectativa em saber quais são as linhas orientadores definidas por Pedro Adão e Silva para o futuro.

Depois de aprovados “na generalidade” no Conselho de Ministros de quinta-feira, as apresentações do ministro e da secretária de Estado serão enviadas aos responsáveis do setor, que terão cerca de duas semanas para apresentar os seus contributos. Depois, será um contra-relógio para ter tudo pronto de forma aos diplomas completos serem aprovados e promulgados para poder a reestruturação entrar em vigor a 1 de janeiro do próximo ano, a data fixada para estar tudo em funcionamento.