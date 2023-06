Diretores de museus entre a dúvida e o otimismo: como será o setor segundo Adão e Silva?

Esta quinta-feira, após o Conselho de Ministros em Évora, Pedro Adão e Silva deverá anunciar as linhas gerais da reorganização do setor, com destaque para o fim aguardado da Direção-Geral do Património Cultural (DGPC). Os detalhes só deverão ser conhecidos na manhã de sexta-feira, no Palácio Nacional da Ajuda, numa cerimónia de apresentação do projeto a um grande número de agentes do setor cultural.

Os convites para o evento chegaram ao fim da tarde de terça-feira, pedindo confirmação para o dia a seguir. Diretores de museus, palácios e monumentos públicos, os membros do Conselho Nacional de Cultura, o recém empossado presidentes do ICOM em Portugal (Conselho Internacional de Museus) e da APOM (Associação Portuguesa de Museologia) e individualidades como o arqueólogo Cláudio Torres, fundador e Diretor do Campo Arqueológico de Mértola foram convidados a ouvir o ministro e a secretária de Estado Isabel Cordeiro.