Temporada de música Gulbenkian 23/24: 60 anos do Coro, ciclo de Maria João Pires e novo maestro

O Coro Gulbenkian, que se estreou em 27 de maio de 1964, celebra os 60 anos ao longo da programação, culminando num concerto de “portas abertas” (25 de maio) e no encerramento da temporada (30 e 31 de maio), com o Requiem de Verdi. A ‘festa’ do Coro tem início no Panteão Nacional, no próximo dia 20 de setembro, num programa de “Diálogos improváveis”, dirigidos pelo maestro Jorge Matta, que cruza a contemporaneidade de compositores como György Ligeti, Henryk Górecki e Anne Victorino de Almeida, com raízes do barroco e a ancestralidade de Carlo Gesualdo, Giovanni Gabrieli e Gregorio Allegri.

A parceria com a instituição francesa estende-se igualmente ao Festival dos Quartetos de Cordas, com os quartetos Van Kuijk, Danel, Simply, Minguet, Jerusalém e Belcea (que estreia uma obra de Julian Anderson, encomenda conjunta da Gulbenkian, Wigmore Hall e Wiener Konzerthaus, entre outras instituições), em seis concertos, no fim de semana de 20 e 21 de janeiro.

A pianista Maria João Pires, premiada pelas suas interpretações de Franz Schubert, é a figura central do ciclo Schubertiades, composto por quatro concertos a realizar de 21 a 23 de setembro, que seguem de perto os encontros dedicados às artes e à música, realizados pelo compositor austríaco, nos anos de 1820, em Viena. Maria João Pires rodeia-se de novos e velhos amigos, como o violoncelista António Meneses e o pianista Júlio Resende, que vai improvisar sobre temas de Schubert, a cantora Selma Uamusse e o tenor Ben Johnson, o pianista Ignasi Cambra, o violinista Lou Yung-Hsin Chang e o Quarteto Hermès, num ciclo realizado em colaboração com a Cité de la Musique - Philharmonie de Paris.

A programação, a decorrer de setembro deste ano a maio de 2024, foi apresentada hoje, na Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa. Entre os concertos que vão além dos ciclos regulares, inclui ainda o Festival dos Quartetos de Cordas, retoma os concertos participativos, com o Requiem de Mozart, celebra os 50 anos do 25 de Abril, com a Orquestra Gulbenkian a interpretar “Restart”, de Nuno Rocha, e recorda a obra de György Ligeti, pelos cem anos do compositor húngaro, nascido em maio de 1923.

Entre os dois momentos, o Coro toma lugar no ciclo Grandes Intérpretes, com as Vésperas de Monteverdi, sob a direção de Leonardo García Alarcón; cumpre a tradição ancestral do Te Deum, na Igreja de S. Roque, em Lisboa, no último dia deste ano, com a maestrina Inês Tavares Lopes; e celebra Abril, com as “Canções Heroicas” de Fernando Lopes-Graça, nos 50 anos da Revolução, entre as atuações em que é protagonista, ao longo da temporada.

No ciclo de piano, que abre a 09 de outubro, com Elisabeth Leonskaja, cruzam-se grandes intérpretes veteranos, mais e menos regulares na programação da Gulbenkian, como Grigory Sokolov, Ivo Pogorelich, Arcadi Volodos e Piotr Anderszewski, com outros mais novos, como Alexandre Kantorow e Denis Kozhukhin. Nikolai Lugansky também regressa, para interpretar o 2.º Concerto de Rachmaninov, com a Orquestra Gulbenkian e o maestro Nuno Coelho.

Os pianistas Evgeny Kissin e Martha Argerich fazem igualmente parte da programação, desta vez integrados no ciclo Grandes Intérpretes: Kissin, com o barítono Matthias Goerne, num recital de ‘lieder’ de Brahms e Schumann; Argerich, com o pianista Dong Hyek Lim, em obras de Rachmaninov e Schubert. Jordi Savall, com o Hespèrion XXI e o concerto temático “Istambul 1700”, a meio-soprano Joyce DiDonato, com o programa “Songplay”, que cruza ópera, jazz e tango, são outros nomes deste ciclo, que abre a 26 de novembro com o contratenor Jakub Joszéf Orliński e a orquestra Il Pomo d'Oro, num programa sobre o barroco italiano.