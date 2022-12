Avaliações mágicas, a inércia dos bancos e a reabilitação em curso de José Berardo

Sem aviso prévio mas seguramente em datas pensadas, aterram com ruído e intenção de causar espanto e delírio sempre novas avaliações da chamada coleção Berardo. Os valores monetários anunciados são sempre com muitos zeros, crescendo no tempo a ritmo que não há tipo algum de inflação que lhe ouse competir.



A fonte destas avaliações é a mesma desde há 14 anos: Gary Nadar, galerista em Miami, mas também dado aos investimentos imobiliários, nascido na República Dominicana e que fez da arte da América Latina o seu nicho de mercado. Foi este galerista que vendeu a José Berardo em 2004 e 2005 um conjunto de obras onde somente as de Botero têm qualidade e valor.



É a este galerista de serviço que José Berardo e os seus advogados recorrem nos seus momentos judiciais críticos e que com o tempo se foi especializando em números de contos de fadas a lembrar as práticas de Donald Trump com os seus imóveis. Empolar os números faz barulho e se der judicialmente resultado permitirá pelo menos libertar parte dos bens arrestados que assim ficam disponíveis para venda.



A primeira avaliação de Gary Nadar surgiu em 2009, no contexto da garantia exigida pelos bancos pelas dívidas de José Berardo. O número anunciado foi de 571,1 milhões de euros comparado com os 316 milhões da avaliação profissional da leiloeira Christies feita em 2006. Um estrondoso aumento de 80% em dois anos, ademais em plena crise financeira internacional. É obra.



A última avaliação aterrou em Outubro de 2022, momento em que se espera a definição da titularidade da Coleção Berardo e o encerramento no final do ano do museu dito da Coleção Berardo no CCB. E o número veio tão grande a risco de perder qualquer credibilidade. Nada menos que 1,8 mil milhões de euros.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler