Morreu Angela Lansbury, atriz de “Crime, Disse Ela”

A atriz britânica Angela Lansbury morreu nesta terça-feira aos 96 anos de idade, informou a família. De uma carreira de oito décadas que passou pelo cinema, televisão e teatro, destaca-se o papel enquanto Jessica Fletcher, a escritora e detetive amadora da série “Crime, Disse Ela”.

Lansbury morreu “pacificamente durante o sono” em casa, em Los Angeles, nos Estados Unidos, de acordo com uma declaração dos filhos citada pela Reuters, que acrescenta que a atriz completaria o 97.º aniversário no dia 16 de outubro.

A britânica estreou-se no cinema em 1944 ao interpretar a personagem Cockney em “Gaslight”. No ano seguinte, representou Sibyl em “The Picture of Dorian Gray”. Já em 1962, cativou em “The Manchurian Candidate”. Foi nomeada pelas três prestações para os Óscares, mas foi em 2013 que recebeu um Óscar honorário, aos 88 anos.

Um dos maiores sucessos de Lansbury foi em “Crime, Disse Ela”, entre 1984 e 1996, responsável por 11 de 18 nomeações para os Emmy, que nunca chegou a ganhar. A atriz nasceu em Londres em 1925 e foi para os Estados Unidos em 1940 com a mãe, a também atriz Moyna McGill, que participou em vários filmes de Hollywood.