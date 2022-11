Ana Luísa Amaral: cai o silêncio sobre a voz da poeta

Se um vulcão explode, a terra treme. Se um vulcão esmorece, a vida parece adormecer numa tranquilidade falseada. Se o turbilhão de uma voz se transforma no eco do nada, inerte, infértil, o silêncio perde a capacidade de gerar poesia. E sem poesia não há vida, como não há vida para lá da poesia. Ana Luísa Amaral, 66 anos, poeta, mulher, paria palavras com o mesmo fervor de quem gera um filho e não esquece nunca as dores do parto. As palavras ocorriam-lhe, tanto como eram arrancadas ao quotidiano. A busca de perfeição, a demanda da palavra exata para o ritmo certo de um poema concreto, tornava-se obsessiva. Não doentia. Apenas obsessiva na tentativa de chegar ao termo justo. Inquebrável. Insubstituível.

