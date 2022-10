Cristina Casalinho e Jorge Vasconcelos entram para a administração da Gulbenkian

A Fundação Gulbenkian anunciou esta terça-feira em comunicado a entrada de Cristina Casalinho e Jorge Vasconcelos para a administração como membros não executivos da instituição.

Cristina Casalinho, 54 anos, foi presidente até há cerca de uma semana da Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública (IGCP), cargo que ocupou entre 2014 e 2022. Licenciada em Economia na Universidade Católica Portuguesa, completou um mestrado em Gestão e Administração de Empresas na Universidade Nova de Lisboa com a dissertação “Value-at-Risk — Um caso português”. Esteve ligada ao setor da banca até ingressar no IGCP em 2012. Até essa data foi economista-chefe do BPI, cargo que iniciou em 2001.

Jorge Vasconcelos, 63 anos, é presidente da New Energy Solutions (NEWES) e do Conselho Consultivo do Institute for Advanced Sustainability Studies (Potsdam). Professor convidado do Instituto Superior Técnico e do Instituto Universitário Europeu, é licenciado em Engenharia Eletrotécnica pela Universidade do Porto e doutorado pela Universidade de Erlangen-Nuremberga. Foi o primeiro presidente da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE).

O comunicado da fundação explica ainda que, com estas nomeações, o Conselho de Administração da Gulbenkian, presidido por António M. Feijó, passa a ser constituído pelos administradores executivos Martin Essayan, José Neves Adelino, Guilherme d’Oliveira Martins e António Cruz Serra e os administradores não-executivos Graça Andresen Guimarães, Pedro Norton, Cristina Casalinho e Jorge Vasconcelos.