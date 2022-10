“Comentei a morte do Eusébio para a BBC. Não sabem que sou apenas um tolo que faz macacadas”: eis Diogo Batáguas, o humorista “Processado”

Um rapaz “recatado”, “tímido” e que se sente “muito confortável” a sós com a sua solidão: assim se apresenta o humorista Diogo Batáguas. Na infância, “metia os dinossauros a lutar uns contra os outros”, agora, com 36 anos, enfrentou os dinossauros juiz Neto de Moura e o cantor David Carreira em batalhas judiciais. Esse foi o mote para a série, com cinco episódios disponibilizados no YouTube, intitulada “Processado”. Em entrevista ao Expresso, o comediante deixa o aviso: “Não destruam as vossas vidas! Não confiem em mim para nada, eu só quero divertir as pessoas uma vez por mês”.

