Os melhores filmes de 2021. Era uma vez na América

“First Cow” começa numa floresta do Oregon dos dias de hoje, com o momento em que uma mulher e o seu cão descobrem por acaso dois cadáveres. Depois é provável que sejam os cadáveres a ganhar carne e osso pelo poder da ficção, nisto já Kelly Reichardt deu um salto no tempo e recuou dois séculos, até 1820, levando-nos para uma história anterior ao mito que o cinema criou do velho Oeste. Quem quiser contudo chamar western a “First Cow” poderá aventurar-se por sua conta e risco, embora Kelly Reichardt, tão fiel quanto possível à realidade histórica, descasque o género dos aspetos que o tornam reconhecível.

Este é um artigo do semanário Expresso. Clique AQUI para continuar a ler.