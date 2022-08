Morreu o compositor R. Murray Schafer

O compositor canadiano R. Murray Schafer faleceu este sábado, aos 88 anos, com Doença de Alzheimer. A notícia foi revelada num email enviado a amigos e colegas pela sua mulher, a mezzo-soprano Eleanor James.

Além de compositor e escritor, Schafer foi o fundador do conceito de ecologia acústica e do termo "soundscape" (paisagem sonora). Em 1977, no livro "The Tuning of the World", propunha: "Que sons desejamos conservar, encorajar, multiplicar? (...) Pesquisas documentais, análise das diferenças, das semelhanças e das tendências, a proteção dos sons ameaçados de extinção (...), permitirão colocar, enfim, a questão essencial de saber se a paisagem sonora é um facto consumado que não podemos infletir ou se somos, nós próprios, os seus compositores e intérpretes. Neste livro, considerarei o mundo como uma imensa composição musical." (tradução de João Lisboa in Expresso).

R. Murray Schafer criou o World Soundscape Project, na Simon Fraser University, de Vancouver, e deixa uma vasta obra com sinfonias, óperas e música de câmara e mais de 20 livros publicados.

Em Portugal, destaque para o facto de ter participado no programa Coimbra Capital Nacional da Cultura 2003, com a conceção do projeto Coimbra Vibra.