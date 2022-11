Julião Sarmento em entrevista ao Expresso em 2016: “Nunca me movi no sentido de ser famoso”

Artista plástico português, obra multidisciplinar, percurso internacional. Presente em galerias importantes nas capitais do mundo da arte. Obras expostas em praticamente todas as coleções que contam e em todos os museus que interessam, dirá ele. "É o nosso artista mais global", afirma Cristina Guerra, a galerista portuguesa com quem trabalha há 15 anos. No ArtFacts.net, o ranking online, espécie de bolsa mundial de artistas com direito a currículo extenso e detalhado, ocupa o 264º lugar. A seguir vêm Pedro Cabrita Reis, depois Helena Almeida, Pedro Croft e por aí fora. A produção é extensa, a quantidade de obras é enorme. Cinquenta anos a trabalhar no ateliê. Non stop. Tudo isto são os dados curriculares. Na biografia consta: Nasceu em Lisboa, a 4 de novembro de 1948, filho único, neto único. Dois casamentos, dois filhos. Estudou na Escola de Belas-Artes, não acabou o curso, esteve na tropa cinco anos, safou-se da Guerra Colonial. Começou a trabalhar em meados dos anos 70. Nunca mais parou. Foi um personagem importante na movida lisboeta dos anos 80, um tipo que metia respeito. vendia muito, ganhava dinheiro, dava grandes festas. Tinha lastro internacional. Tudo isto são factos. O retrato de Julião Sarmento é mais difícil de apanhar. Detesta entrevistas, de falar sobre ele próprio, apesar das centenas que deu, aqui e um pouco por toda a parte, a contragosto. Garante: "Não pratico o culto da personalidade." Combinámos esta conversa na Fundação EDP, onde decorrera a exposição dedicada à sua coleção de arte particular, "Afinidades Eletivas", num dia frio, cinzento, com o Tejo mergulhado em bruma. Também assim parecia Julião ao princípio. Reservado, misterioso. Mas no final dirá: "Correu bem a conversa. Não acha?" Fico a pensar que talvez tenha tido a sorte de apanhar o lado B do artista. Como um casaco que se veste do avesso. Que ao princípio estranhamos e só depois damos conta dos remates, da textura, do brilho do forro...

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler