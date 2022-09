Realizadora Lynn Shelton morre aos 54 anos. Estava a escrever um guião durante o confinamento

A cineasta norte-americana Lynn Shelton, conhecida pela qualidade das suas comédias dramáticas, morreu nesta sexta-feira, num hospital de Los Angeles, nos Estados Unidos. Tinha 54 anos. A notícia foi confirmada pelo namorado, o humorista e podcaster Marc Maron, numa mensagem citada pelo site "IndieWire".

"Tenho notícias terríveis. A Lynn faleceu ontem à noite. Ela entrou em colapso depois de ter estado uma semana doente", explicou, esclarecendo que o novo coronavírus não esteve relacionado com a morte. De acordo com o site americano "Deadline", a causa da morte foi um distúrbio sanguíneo não identificado.

Além de cineasta, Lynn Shelton era atriz, produtora e argumentista — estava até a trabalhar num guião com o namorado, durante o isolamento social. Presença assídua em festivais, ficou conhecida pelas produções independentes. Realizou filmes como "Encalhados", "Entre Irmãs" e "Humpday - Deu para o Torto" — com Mark Duplass e Joshua Leonard no papel de dois melhores amigos heterossexuais que decidem fazer um filme pornográfico gay —, além de séries como "Mad Men", "Santa Clarita Diet", "Master of None" e "Glow".

"Little Fires Everywhere", o seu mais recente projeto televisivo com Reese Witherspoon, ainda aguarda estreia em Portugal. A atriz prestou homenagem à realizadora através do Twitter.