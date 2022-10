43% dos portugueses não leem livros há 6 meses

Um grande inquérito aos hábitos de consumo cultural levado a cabo pela plataforma de divulgação cultural Gerador e produzido pela Qmetrics com base numa amostra de 1192 entrevistas a indivíduos com idade igual ou superior a 15 anos residentes em Portugal mostra que a cultura é o sexto sector mais importante da sociedade portuguesa com uma avaliação de 8,9 (num máximo de 10), atrás da saúde (9,6), educação (9,5), ambiente (9,3), segurança (9,2) e ciência (8,9). Apesar da apreciação positiva, a grande maioria da população (64%) considera que só disponibilizará mais tempo para consumir cultura nos próximos dez anos.

O estudo, que pretende ter uma periodicidade anual, demonstra também que o consumo é esmagadoramente dedicado ao cinema: 82% viram um filme nos últimos seis meses; enquanto só 57% leram um livro. Mais de 50% não visitaram qualquer monumento ou foram a algum concerto; enquanto mais de 60% não entraram num museu, exposição ou assistiram a uma peça de teatro (71%). A preferência pelo cinema não implica ida a salas, pois 61% dizem ter visto filmes na televisão e 21% na internet. As salas são a última opção, com 17%.

Já no que respeita a lugares de património visitado, os portugueses responderam que preferem o Mosteiro da Batalha (80%), Mosteiro dos Jerónimos (78%), Oceanário de Lisboa (76%) e Torre de Belém (74%). Os eventos mais participados segundo as respostas dos inquiridos são o São João do Porto, Santo António de Lisboa e a Feira de São Mateus, em Viseu, todos com respostas superiores a 30%. Já os espaços visitados no último ano são liderados pela Altice Arena, Museu dos Coches, Centro Cultural de Belém e Casa da Música, todos com mais de 40% de respostas positivas.

O estudo termina com listas dos atores mais admirados, com Ruy de Carvalho, Eunice Muñoz e Diogo Morgado a receberem a maior parte das preferências. Na música, os Xutos estão no topo, seguidos por Tony Carreira e Mariza. Entre os artistas plásticos, Joana Vasconcelos recebe a esmagadora maioria das preferências e só depois surgem Paula Rego e Júlio Pomar. Nos escritores, José Saramago é o mais admirado, à frente de Eça de Queirós, José Rodrigues dos Santos e Fernando Pessoa. Nos realizadores, os eleitos são Manoel de Oliveira e António-Pedro Vasconcelos.