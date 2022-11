Joe Biden. Um raio de sol para arrefecer e alumiar o inverno

O inverno é frio em Washington. Esta quarta-feira esteve soalheira, mas os termómetros não iam além dos 7ºC. Diziam-no-lo os sobretudos, os cachecóis, as luvas dos convidados para a tomada de posse de Joe Biden como 46º Presidente dos Estados Unidos da América. As luvas, por exemplo, de Bernie Sanders, sentado na plateia da fachada oeste do Capitólio, mantendo a distância de segurança que a pandemia exige. E ainda assim, ao ouvirmos um chefe de Estado pedir que a temperatura desça, foi difícil não concordar.

