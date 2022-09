Covid-19: Os donos das discotecas não querem ouvir a palavra “paciência” da boca do Governo. Porque a “paciência não alimenta famílias”

Se era para tomar medidas que vão afetar o negócios dos bares e discotecas durante a passagem de ano, então que tivessem sido tomadas antes, quando ainda não tinham sido feitos “investimentos avultadíssimos” na organização de festas. “As festas estão marcadas e foram investidos milhares de euros na expectativa de ter retorno, nomeadamente na contratação de DJs. O Governo vai pedir-nos, uma vez mais, que tenhamos paciência, mas os empresários não alimentam as suas famílias com paciência.” Assim diz ao Expresso Ricardo Tavares, presidente da Associação Portuguesa de Bares, Discotecas e Animadores, no dia em que o Governo anuncia novas medidas de combate à pandemia que se espera virem a afetar o setor.

