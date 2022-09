“Aprendemos”, “todos temos de evitar”. Costa dá tudo contra um “trágico janeiro” em plena campanha eleitoral

António Costa ansiou por uma vacina durante quase um ano, desejou a imunidade de grupo durante meio ano. Em setembro, enfim, anunciou o regresso à normalidade - o país chegou às autárquicas já com o anúncio do fim de quase todas as restrições. Durou dois meses, nem isso. Com o país a entrar numa quinta vaga, com o país em plena crise política, Costa teve de dar meia volta e regressar às conferências de imprensa difíceis.

