Covid-19: DGS quer saber se pediatras recomendam a vacinação a partir dos 5 anos

Desde o Verão deste ano que a Direção-Geral de Saúde tem criado um grupo técnico de pedriatras, com uma função consultiva sobre a vacinação de crianças contra a Covid-19. Neste mesmo verão, de resto, essa comissão foi notícia por se ter dividido sobre a vacinação de adolescentes. A polémica foi grande, ao ponto de a DGS ter acabado por esperar por novos estudos internacionais para decidir em termos finais - e só depois desses dados terem corroborado que não havia indícios de problemas na vacinação de adolescentes (já quando Governo e Presidente pressionavam publicamente a decisão) é que a DGS deu luz verde.

Agora, com os adolescentes a partir dos 12 anos vacinados, o passo seguinte é o das crianças dos 5 aos 11 anos. E o aparecimento da 5ª vaga da pandemia tornou a decisão mais premente: segundo os dados revelados na sessão do Infarmed, na última sexta-feira, é precisamente entre as crianças até aos 9 anos que se verifica a maior incidência de casos. Ou seja, nas escolas - e entre as crianças não vacinadas.

Face a isto, segundo a RTP, a Direção Geral de Saúde acaba de reativar o grupo técnico de pediatras para dar um parecer: é aconselhável e seguro vacinar estas crianças contra a Covid-19? O contributo servirá, uma vez mais, para o organismo liderado por Graça Freitas fazer o seu parecer para entregar ao Governo em breve.

Porém, essa decisão da DGS só acontecerá depois de a Agência Europeia de Medicamentos divulgar as conclusões da sua avaliação sobre a segurança e eficácia da vacina da Pfizer a crianças destas idades - um anúncio que está previsto, segundo a Reuters, para quarta-feira. Nos EUA, essa vacinação de crianças a partir dos 5 anos arrancou no início deste mês.