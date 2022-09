Joana sentiu pouco mais do que umas dores no corpo. Duas adolescentes, especiais e intrépidas, foram vacinadas e correu tudo bem

Nunca houve grandes dúvidas daquilo que aconteceria quando chegasse a possibilidade de Madalena Assunção ser vacinada. Tem 15 anos e diabetes tipo 1. A conversa sobre a vacina foi feita em casa com os pais. Procuraram informação, falaram com a equipa de médicos que acompanham a jovem desde que o diagnóstico chegou aos nove anos. “Pensámos algumas vezes nas imagens dos hospitais cheios de gente, das máquinas insuficientes para manter toda a gente viva e que os médicos em situação de crise têm de fazer escolhas. E se a escolha tivesse de ser entre salvar alguém saudável ou alguém com doença crónica…”. Susana Assunção, mãe de Madalena, não acaba a frase.

