Covid-19. Agência europeia está a investigar eventuais novas reações adversas das vacinas da Pfizer e da Moderna

Três condições clínicas foram reportadas por um pequeno conjunto de pessoas após terem sido inoculadas com as vacinas de mRNA contra a covid-19. Em função disso, a Agência Europeia do Medicamento (EMA) está a investigar se existe alguma relação de causalidade com a toma das vacinas da Pfizer e da Moderna. As eventuais novas reações adversas são eritema multiforme, glomerulonefrite e síndrome nefrótica, escreve a Reuters.

Simplificando: eritema multiforme é uma inflamação alérgica cutânea, a glomerulonefrite é um tipo de doença renal e a síndrome nefrótica é também um problema renal que provoca a excreção excessiva de proteínas pela urina.

Estes três quadros clínicos estão a ser estudados pelo Comité de Segurança da EMA. Tanto a Pfizer como o Moderna, contactadas pela Reuters, não quiseram comentar, por enquanto, estes casos.

A tecnologia de mRNA é vista como revolucionária entre a comunidade científica e as vacinas que a utilizam significaram um ponto de viragem na luta contra a pandemia, mas nos últimos meses já vários efeitos colaterais raros foram associados a estes imunizantes.

Na União Europeia, mais de 330 milhões de doses da vacina da Pfizer já foram administradas, enquanto a Moderna supera a marca de 43,5 milhões de injeções.

Tanto a EMA como a OMS continuam a defender que, apesar dos efeitos secundários extremamente raros, os benefícios da toma destas vacinas continuam a superar largamente os riscos.