Covid-19. Seis mortes, 2316 infetados e mais de 5000 recuperados em Portugal

O boletim da Direção-Geral da Saúde dá conta, esta terça-feira, de mais 2316 infeções, seis mortes e 5051 recuperados. Desde 13 de março (6489) que não havia tantas pessoas curadas da doença em 24 horas.

O elevado número de recuperações originou que esta terça-feira tenha havido uma quebra de 2741 casos ativos, que se mantêm, no entanto, acima dos 50 mil (51.255).

O número de mortes é o mais baixo dos últimos sete dias e fica assim aquém da média de óbitos da última semana (12,6). Quanto aos novos casos, são mais baixos do que os verificados na terça-feira da semana passada (2706), e ficam também bastante longe da média verificada nos últimos sete dias (3105,6).

Mais preocupante é o crescimento dos internamentos nos hospitais portugueses: há hoje 928 doentes em enfermaria (mais nove do que ontem) e 200 em Unidades de Cuidados Intensivos (mais dois do que na segunda-feira).

A matriz de risco atualizada na segunda-feira - há nova atualização na quarta-feira - confirmou a tendência de subida na incidência de covid-19: 427,5 casos por 100 mil habitantes no território nacional e 439,3 no Continente — os valores mais altos registados desde 15 de março, quando se iniciou a divulgação pública destes dados. Já o R(t), o índice de transmissibilidade, voltou a descer para os 1,04 na globalidade do território nacional e no Continente, quando a 7 de julho estava em 1,20.

Quanto aos números totais da pandemia em Portugal desde março de 2020, morreram 17.307 pessoas, 956.985 foram infetadas e 888.423 recuperaram da doença. No momento há 51.255 casos ativos, menos 2741 do que ontem, e 80.227 contactos em vigilância, menos 457 do que na segunda-feira.

Norte com 40% dos casos diários

O Norte volta a ser, pelo segundo consecutivo, a região com mais novos casos de covid-19 identificados pelas autoridades de saúde. São agora mais 920 infetados (acima dos 688 reportados na véspera), o que representa 39,7% dos contágios diários verificados em todo o território nacional. Há ainda uma morte provocada pela doença a lamentar a Norte.

Em números absolutos, Lisboa e Vale do Tejo (LVT) é a região com mais casos (374.287) de covid-19 desde março de 2020, quando foi identificado o primeiro infetado em Portugal. O boletim da DGS desta terça-feira dá conta de mais 835 novos casos em LVT, acima dos 519 contabilizados no dia anterior. Em termos de óbitos, ocorreram mais quatro na região.

Seguem-se o Centro com mais 283 contágios, o Algarve com 147, o Alentejo com 66, os Açores com 34 e, por fim, a Madeira com 31.

Os números absolutos de casos e mortes por região ficam assim:

Relativamente a casos confirmados por faixa etária, a fotografia do país é a seguinte:

Por último, quanto a mortes confirmadas por covid-19 por faixa etária, uma doença que afeta mais a população mais idosa, o retrato do país é este: