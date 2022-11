Covid-19. Nove óbitos e 1610 infetados em 24 horas. Incidência continua a subir e R(t) a descer

O boletim da Direção-Geral da Saúde dá conta, esta segunda-feira, de mais 1610 infeções, nove mortes (mais uma do que ontem), e 1802 recuperados. Os casos ativos estão hoje nos 53.996, menos 201 do que na véspera.

Os casos identificados esta segunda-feira (1610) estão ligeiramente abaixo dos da segunda-feira passada, quando se registaram 1855 novas infeções. Os números conhecidos hoje - apesar de corresponderem a domingo, e sabendo-se que ao fim de semana são habitualmente menores - estão bastante abaixo da média dos últimos sete dias (3161,3) e dos últimos 30 (2720,6).

As mortes por covid-19 voltaram hoje a ficar abaixo dos dois dígitos, depois de se terem registado números diários entre os 13 e os 20 mortos, de quarta-feira a sábado, o que já não se acontecia desde março.

Quanto aos internamentos, repete-se uma subida bastante expressiva, com mais 40 doentes covid a ocuparem as camas em enfermeira (total: 919), e mais cinco em Unidades de Cuidados Intensivos (total: 198).

A incidência de covid-19 voltou a subir esta segunda-feira, situando-se agora nos 427,5 casos por 100 mil habitantes no território nacional e 439,3 no Continente — os valores mais altos registados desde 15 de março, quando se iniciou a divulgação pública destes dados. Já o R(t), o índice de transmissibilidade, continua em descida: é agora de 1,04 na globalidade do território nacional e no Continente, quando a 7 de julho estava em 1,20.

Na passada sexta-feira a incidência registada foi de 418,3 no território nacional e de 430,8 no Continente. Quanto ao R(t), os valores eram de 1,07 na globalidade do território nacional e no Continente.

Quanto aos números totais da pandemia em Portugal desde março de 2020, morreram 17.301 pessoas, 954.669 foram infetadas e 883.372 recuperaram da doença. No momento há 53.996 casos ativos, menos 201 do que ontem, e 80.684 contactos em vigilância, mais 537 do que no domingo.

Madeira com números idênticos aos de março

Depois de este domingo ter registado menos novos casos do que Lisboa e Vale do Tejo, o Norte volta a ser a região com mais infetados nas últimas 24 horas — o boletim da DGS desta segunda-feira dá conta de mais 688 contágios, o que representa 42,73% do total diário. O número é, contudo, inferior ao verificado na última segunda-feira, quando a Norte foram identificados 755 casos de covid-19. Há ainda a lamentar mais cinco mortes na região.

Em Lisboa e Vale do Tejo (LVT) há a assinalar mais 519 infetados, menos de metade do que na véspera (1402). O número de novos casos em LVT está também abaixo do registado na passada segunda-feira (624). A região soma ainda mais três óbitos provocados pela covid-19.

A Madeira soma mais 43 casos de covid-19, um valor semelhante ao que se verificou no dia 17 de julho, sendo preciso recuar até 17 de março para encontrar um número mais elevado na região (45).

O Algarve tem mais 177 casos, seguido pelo Centro com 74, os Açores com 58 e o Alentejo com 51.

Os números absolutos de casos e mortes por região ficam assim:

Relativamente a casos confirmados por faixa etária, a fotografia do país é a seguinte:

Por último, quanto a mortes confirmadas por covid-19 por faixa etária, uma doença que afeta mais a população mais idosa, o retrato do país é este: