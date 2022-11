Uso de máscara está a ser revisto nos EUA para pessoas vacinadas, revela Anthony Fauci

Anthony Fauci, o conselheiro médico da Casa Branca e o epidemiologista mais referenciado nos Estados Unidos, adiantou este domingo que as autoridades norte-americanas estão a analisar a possibilidade de levantar as restrições de uso de máscara para pessoas vacinadas contra a covid-19.

"É algo que ainda está a ser analisado", adiantou Fauci à CNN, lembrando que os estados norte-americanos e os seus governos locais podem vir a emitir regras próprias, sob a supervisão do Centers for Disease Control and Prevention (CDC).

Fauci sustentou ainda que os líderes locais, especialmente em áreas com baixas taxas de vacinação, precisam de fazer esforços acrescidos de divulgação para terem uma maior taxa de imunização e adesão das pessoas.

Segundo o CDC, mais de 162,7 milhões de norte-americanos, o equivalente a 49% da população, já estão vacinados contra a covid-19.

De momento, cidades como Los Angeles ou Saint Louis, Missouri voltaram a tornar obrigatório o uso de máscara em espaços fechados, e outras cidades nos Estados Unidos estão a avaliar esta solução.

Após ter havido uma queda significativa nos EUA nos casos de covid como efeito da campanha nacional de vacinação, as infeções voltaram a aumentar nos seus 50 estados, e com subidas maiores em estados onde permanecem grandes grupos de população ainda não vacinada.

Segundo o cirurgião chefe da Casa Branca, 97% dos internamentos e 99,5% das mortes por covid-19 estão a ocorrer entre pessoas não vacinadas.

Entre os norte-americanos que adiantaram a intenção de não serão vacinados contra o novo coronavírus, 23% são republicanos, 16% são independentes e 2% democratas, segundo dados do 'monitor' de vacinas nos EUA da Kaiser Family Foundation.

Fauci apelou a que se façam esforços nesta fase para minimizar o movimento anti-vacina, e enalteceu publicamente o esforço neste campo de dois republicanos proeminentes que já o criticaram repetidamente, designadamente Steve Scalise, representante da Louisiana, e Ron DeSantis, governador da Florida.

O epidemiologista chefe da Casa Branca adiantou ainda que o Governo norte-americano está a analisar se algumas pessoas vacinadas podem precisar de doses de reforço, designadamente as mais vulneráveis, designadamente tendo tido tansplantes de órgãos ou padecendo de cancro, e para as quais o reforço da imunização seria recomendado.