Restauração, hotelaria, serviços e festivais pedem mais tempo para aplicar as próximas medidas contra a pandemia. Governo recusa a ideia

No mínimo, entre uma a duas semanas: este é o tempo que os vários sectores da economia precisariam para se adaptarem a novas restrições e regras de contenção da pandemia. Desde farmácias, restauração, hotelaria, cultura e serviços, a opinião é unânime: anunciar medidas à quinta-feira para entrarem em vigor logo nos dias seguintes não dá tempo suficiente aos profissionais para fazerem as alterações necessárias no terreno. No entanto, o Governo, em declarações ao Expresso, recusa para já alterar o seu calendário.

