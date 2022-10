Quer ir a um restaurante nos próximos fins de semanas e feriados? Se não tiver certificado, eis as regras para os testes que tem de fazer

Há quatro tipos de teste que são admitidos para restaurantes e estabelecimentos turísticos e de alojamento local:

- Teste PCR, realizado nas 72 horas anteriores à sua apresentação;

- Teste de antigénio com relatório laboratorial, realizado nas 48 horas anteriores à sua apresentação;

- Teste rápido de antigénio na modalidade de autoteste, realizado nas 24 horas anteriores à sua apresentação na presença de um profissional de saúde ou da área farmacêutica que certifique a sua realização e o seu resultado;

- Teste rápido de antigénio na modalidade de autoteste, realizado no momento à porta do estabelecimento que se pretende frequentar, sob verificação dos responsáveis por estes espaços.