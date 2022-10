Espanha. Viagem de finalistas a Maiorca acabou com 700 estudantes infetados com covid-19 e 3000 pessoas em isolamento

Um surto entre um grupo de estudantes que viajaram na semana passada até à ilha espanhola de Palma de Maiorca resultou até ao momento em 700 pessoas infetadas. De acordo com o jornal “El País”, os primeiros sintomas e confirmações de que estavam com covid-19 começaram quando os jovens já estavam de regresso a casa. Os estudantes são de oito comunidades espanholas, sendo Madrid a região mais afetada, seguida pela Galiza, País Basco, Comunidade Valenciana, Murcia, Castela-Mancha, Aragão e Catalunha.

As autoridades de saúde confirmam que há ainda três mil pessoas em isolamento por precaução, uma vez que acreditam que já existem contágios dentro dos núcleos familiares. O caso está a ser investigado.

Até agora, o surto tem sido explicado pela falta de cuidados de alguns jovens que participavam nestas viagens de finalistas. A partilha de quartos, as festas, a partilha de garrafas, as viagens de barco e um concerto de reggaeton são alguns dos momentos em que as autoridades acreditam que pode ter havido maior contágio. O Governo autónomo das Baleares está a investigar pelo menos nove hotéis e a organização do concerto, que está a ser acusada de não cumprir as medidas de proteção obrigatórias.

“A maioria dos locais de diversão noturna estavam fechados mas a maioria dos jovens juntavam-se na rua para beberem”, explica ao “El País” Sergi Torrandell, chefe da polícia local. “O nosso objetivo era que, caso os contágios acontecessem, a população residente da ilha não fosse afetada e evitarmos ter de encerrar tudo novamente e perder mais uma temporada.”

Todos os jovens chegaram a Maiorca entre 12 e 18 de junho, alguns ainda permanecem isolados nos hotéis.

Refere a imprensa espanhola que todos os anos por esta altura chegam a Maiorca cerca 12 mil estudantes que terminam o ensino secundário e que na ilha festejam o marco. Tal como acontece em Portugal, muitas destas viagens são organizadas por agências especializadas neste tipo de férias e onde, para além do alojamento e transportes, já estão incluídas as entradas em algumas festas e/ou concertos. Segundo “El País”, um destes pacotes, com a duração de uma semana, pode custar menos de €400.