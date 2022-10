Certificado covid vai permitir livre circulação pelo país (além de entrada em espetáculos e casamentos)

Depois de ter anunciado, há um mês, que Portugal só usaria o certificado digital covid-19 da União Europeia para permitir deslocações para dentro e fora do país (evitando quarentenas ou exigência de testes à entrada), António Costa mudou de ideias e prepara-se para aprovar a utilização deste novo certificado digital também para uso doméstico. Assim, confirmou o Expresso, o Governo quer que o documento possa servir para dar livre acesso a espetáculos culturais e desportivos, mas também familiares - como casamentos e batizados, com admitiu Costa a semana passada, mas vai mais longe do que estava previsto e servirá para facilitar a circulação interna quando haja restrições aplicadas a determinadas zonas, como atualmente no caso da Área Metropolitana de Lisboa (AML) aos fins de semana.

