Covid-19. R(t) aumenta para 1 em Portugal. Duas mortes e 199 casos a registar

O R(t) aumentou para 0,99 no Continente e 1 na globalidade do território nacional, revela o boletim desta segunda-feira da Direção-Geral da Saúde (DGS). O índice de transmissibilidade era, na sexta-feira, de 0,95 no território nacional e no Continente.

A incidência é agora de 50,5 no território nacional e de 47,5 no continente (menos de metade da linha vermelha dos 120). Os valores eram de 50,3 e de 48,1, respetivamente, na sexta-feira, pelo que as variações são mínimas.

Há ainda duas mortes a registar por covid-19 nas últimas 24 horas em Portugal, bem como 199 novos casos e 291 recuperações.

Trata-se de um valor de óbitos superior ao de domingo (um), mas inferior ao de sábado (sete). As médias dos últimos sete dias (2,29) e dos últimos 30 (2,23) são superiores.

O total de novas infeções está abaixo do de domingo (334), o que é normal tendo em conta a diminuição da testagem e da atividade dos laboratórios ao fim de semana. O valor está acima do registado há uma semana (158), mas abaixo das médias dos últimos sete dias (377,3) e dos últimos 30 (394).

O número de recuperados (291) é superior ao de domingo (226), mas é inferior ao que se verificou desde segunda-feira até sábado, quando o número de recuperados esteve sempre acima da fasquia das três centenas.

Há mais um doente internado nos hospitais portugueses, o que faz subir o total para 246. Tendência contrária verifica-se nas unidades de cuidados intensivos, onde existem esta segunda-feira menos quatro camas ocupadas, traduzindo-se num recuo dos internamentos graves para 72.

Quanto a números absolutos da crise sanitária no país, foram registados, desde o início da pandemia, 842.381 casos confirmados, 17.009 óbitos e 803.191 recuperados.

Depois de cinco dias consecutivos em que os casos ativos subiram, há esta segunda-feira menos 94, o que perfaz um total de 22.181.

As autoridades de saúde mantêm 18.505 contactos em vigilância, menos 303 do que na véspera.

LVT é novamente a região com mais casos; há mais de um mês que o Norte não tinha tão poucos

Após quinze dias em que o Norte foi a região do país com o maior número de casos diários de covid-19, Lisboa e Vale do Tejo volta a figurar no topo. Tal já não acontecia desde 1 de maio, quando 162 contágios foram identificados em LVT e o Norte registava menos um.

No boletim da DGS desta segunda-feira, constam mais 90 infetados pelo SARS-CoV-2 em Lisboa e Vale do Tejo, acima dos 82 reportados na véspera, representando 45,23% do total diário em todo o território nacional.

O Norte regista mais 59 novos casos (29,65% do total diário), o que constitui o número mais baixo desde 5 de abril, data em que a região apresentou mais 44 contágios.

Seguem-se Centro (20 infetados), Algarve (9), Madeira e Açores (ambos com 8) e, por fim, o Alentejo com 5.

Os números absolutos de casos e mortes por região ficam assim:

Relativamente a casos confirmados por faixa etária, a fotografia do país é a seguinte:

Quanto a mortes confirmadas por covid-19 por faixa etária, uma doença que castiga mais a população mais idosa, o retrato do país é o seguinte: