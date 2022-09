Estas são as recomendações atualizadas da Agência Europeia de Medicamentos para quem tomou a vacina da AstraZeneca

A Agência Europeia de Medicamentos (EMA no acrónimo em Inglês) atualizou esta sexta-feira o documento com as informações da vacina da AstraZeneca. A EMA explica que seguiu as recomendações do Comité de Avaliação do Risco de Farmacovigilância, responsável pela avaliação do risco do uso de medicamentos para a vida humana, e atualizou o documento na sequência dos casos de eventos tromboembólicos em pessoas que tinham sido vacinadas.

“A combinação de tromboses e trombocitopenia, em alguns casos com sangramento, foi observada raramente depois da vacinação com a vacina da AstraZeneca para a covid-19”, pode ler-se no capítulo dedicado às “advertências e precauções especiais de utilização”. “Incluem quatro casos graves apresentados como tromboses venosas, incluindo em locais pouco usuais como trombose venosa cerebral, trombose da veia mesentérica, assim como trombose arterial em simultâneo com trombocitopenia”, continua.

O documento sublinha ainda que dentro destes casos raros - “alguns com desfecho fatal” - as situações aconteceram em mulheres com menos de 55 anos, entre os primeiros sete e 14 dias após a vacinação, “embora [este perfil] possa refletir o aumento do uso da vacina nesta população”.

A EMA pede ainda que os profissionais de saúde reforcem a atenção para sintomas de tromboembolismo e trombocitopenia e aconselha quem se tenha vacinado que esteja alerta e procure “imediatamente” um médico caso sinta falta de ar, dor no peito, inchaço na perna e dores abdominais.

“Adicionalmente deve procurar ajuda médica qualquer pessoa com sintomas neurológicos como graves e persistentes dores de cabeça ou visão desfocada após a vacinação, tal como quem, alguns dias após a toma da vacina desenvolva manchas na pele além do sítio onde foi dada a injeção.”

Esta quinta-feira, após a vacina da AstraZeneca ter sido suspensa preventivamente em vários países, a EMA assegurou que esta é segura, reforçando que os benefícios continuam a ser maiores que os riscos.