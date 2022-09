Covid-19. Mais 63 mortes, 1032 infetados e mais de 4500 recuperados em Portugal

O boletim desta terça-feira da Direção-Geral da Saúde (DGS) regista 63 óbitos e 1032 novos casos de covid-19 em Portugal nas últimas 24 horas. Há ainda mais 4567 recuperados.

É o segundo dia com menos óbitos do ano - o melhor foi esta segunda-feira, com 61. Trata-se do quarto dia nos últimos cinco em que o número de mortes se situa entre 60 e 70.

Quanto aos novos casos é o segundo valor mais baixo de casos dos últimos quatro meses e meio - em rigor, dos últimos 138 dias, desde 8 de outubro. O dia com menor registo de novos infetados deu-se precisamente esta segunda-feira (549).

Mantém-se a descida dos casos ativos pelo 23.º dia consecutivo: são 77.044 casos ativos, menos 3598 do que na segunda-feira.

Quanto aos internamentos, voltam a sofrer uma significativa descida, após dois dias seguidos de crescimentos contidos - há menos 310 camas ocupadas do que na segunda-feira (total: 3012). Em unidades de cuidados intensivos há menos 30 pessoas do que na véspera (total: 597, abaixo das 600 pela primeira vez nos últimos 41 dias).

Analisando as oscilações percentuais face à véspera, os números do país nas últimas 24 horas ficam assim:

Infetados: +0,13%

Casos ativos: -4,46%

Óbitos: +0,39%

Internados: -9,33

UCI: -4,78

Recuperados: +0,65%

A pandemia já vitimou, até ao momento, 16.086 pessoas em Portugal. Há, até esta terça-feira, um total de 705.976 recuperados, 70.767 contactos em vigilância (menos 8932 do que na véspera) e 799.106 casos confirmados.

Madeira com 93 novos casos identificados nas últimas 24 horas

Há mais 493 novos casos identificados em Lisboa e Vale do Tejo (47,77% do total), o que supera largamente as restantes regiões: Norte com 186, Madeira com 93, Centro com 146, Algarve com 61, Alentejo com 50 e Açores com três.

Quanto a números absolutos, casos confirmados (e mortes), por região, a fotografia do país fica assim:

Norte: 324.905 casos (5168 óbitos)

Centro: 114.245 (2870)

LVT: 302.013 (6699)

Alentejo: 28.224 (929)

Algarve: 19.893 (332)

Açores: 3725 (28)

Madeira: 6101 (60)

De seguida, os casos confirmados de covid-19 em Portugal desde março (e os novos casos nas últimas 24 horas), quando a crise sanitária começou:

0-9 anos: 44.152

10-19 anos: 74.376

20-29 anos: 114.106

30-39 anos: 114.824

40-49 anos: 133.271

50-59 anos: 118.456

60-69 anos: 80.853

70-79 anos: 52.848

+80 anos: 66.220

Quanto às vítimas mortais provocadas desde o início da pandemia de covid-19 (e os óbitos nas últimas 24 horas), este é o cenário do país por faixa etária:

0-9 anos: 2

10-19 anos: 2

20-29 anos: 12

30-39 anos: 39

40-49 anos: 146

50-59 anos: 422

60-69 anos: 1412

70-79 anos: 3368

+80 anos: 10.683