Afinal, vacinação nas farmácias “sempre esteve nos horizontes” e privados conseguem aumentar testagem, garante ministra

A ministra da Saúde assegurou esta sexta-feira que a eventual expansão da vacinação contra a covid-19 às farmácias comunitárias “sempre” esteve entre as opções do processo da task force. Relativamente à capacidade laboratorial privada, Marta Temido afirmou que esta dará resposta a um aumento da testagem em linha com a atualização da norma da Direção-Geral da Saúde (DGS) sobre testes a contactos de risco.

“A vacinação nas farmácias comunitárias é uma hipótese que sempre esteve presente nos horizontes de todos os Estados-membros [da União Europeia] num momento mais adiante do processo de vacinação”, disse, à margem de uma visita ao Comando Conjunto para as Operações Militares (CCOM), em Oeiras, onde está instalado o grupo de apoio ao coordenador do grupo de trabalho do plano de vacinação contra a covid-19, o vice-almirante Henrique Gouveia e Melo. Além da ministra e do coordenador, estiveram presentes o ministro da Defesa, João Gomes Cravinho, e o chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, o almirante António Silva Ribeiro.

Ainda assim, a ministra reconheceu a existência de “muitas incógnitas relativamente àquilo que será o desenvolvimento no longo prazo deste processo”. “Mas é naturalmente uma hipótese de expansão que, como noutras vacinas, teremos de ter presente e consideraremos, se for possível, em termos de armazenamento e da disponibilidade dos parceiros”, precisou.

Na terça-feira, Gouveia e Melo disse que conta com as farmácias como parte ativa no processo de vacinação, depois de, numa primeira fase, o Ministério da Saúde as ter afastado e centrado a vacinação nos centros de saúde. Um incremento do ritmo de vacinação no segundo trimestre obrigará a “encontrar outras soluções”, que “podem passar por novos métodos de administrar a vacina” e, por exemplo, por “postos de vacinação rápida ou postos de vacinação maciça, [por] alargar o período — aos fins de semana — ou usar outros agentes, como as farmácias”. Em entrevista à TVI24, o coordenador afirmou que “todas estas opções estão em aberto e podemos usá-las em simultâneo”.

Marta Temido disse contar com a rede laboratorial privada, acrescentando que há capacidade para “aumentar significativamente” a testagem, quer em testes de método clássico, quer em testes rápidos de antigénio e disponibilidade para novas metodologias”. “Precisamos todos, mais do que nunca, de nos colocarmos ao dispor do país nesta fase de viragem”, sublinhou.

A norma que alarga a testagem a todos os contactos, incluindo a realização de testes moleculares aos de baixo risco “no momento da identificação” do contacto, foi publicada esta quinta-feira pela DGS. De acordo com a norma, que produz efeitos às 00:00 da próxima segunda-feira, “os contactos de baixo risco devem realizar teste no momento da identificação do contacto”.

“Independentemente do nível de risco, a determinação é que todas as pessoas deverão ser encaminhadas para teste”, tendo sido contactos de alto ou de baixo risco com um infetado, frisou a ministra após a visita ao CCOM. Posteriormente, haverá também “uma outra intensificação de rastreios em determinados ambientes”. Isto dará “resposta àquilo que o Ministério da Saúde tinha solicitado e que outras vozes vieram sublinhar”, ou seja, a necessidade de “uma utilização mais generalizada dos testes laboratoriais, sejam testes PCR ou testes rápidos de antigénio no rastreio de contactos”.

nuno botelho

Depois dos médicos militares alemães, Portugal deverá contar com o apoio francês e luxemburguês. “Luxemburgo e França, em contactos bilaterais, demonstraram disponibilidade para o envio de equipas de profissionais de saúde”, confirmou a ministra. “Portugal naturalmente congratula-se com esta possibilidade de trabalho em conjunto”, mas “não são só os Estados-membros que têm de trabalhar em conjunto” ou “as várias áreas governamentais”. “São todos os portugueses que têm de estar unidos nesta fase”, reforçou.

Questionada sobre a possibilidade de as vacinas desenvolvidas na China e na Rússia virem a ser incluídas no plano europeu, Marta Temido não se quis comprometer. “É um dossier que está a ser conduzido pela Comissão Europeia e cabe-nos, enquanto presidência [do Conselho da União Europeia], apoiar o trabalho da Comissão e acompanhar o trabalho da Agência Europeia do Medicamento, dos nossos reguladores nacionais”, disse. “O Infarmed está no grupo de apoio à Comissão para o processo das vacinas e é aí que fazemos as discussões técnicas”, lembrou.